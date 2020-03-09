Смерть на поле: футболист скончался после столкновения во время матча, видео

В Нигерии ужасной трагедией завершился футбольный матч между "Насавара Юнайтед" и "Кацина Юнайтед".

Об этом в Twitter сообщил журналист Шина Олударе.

Согласно информации источника, в одном из эпизодов встречи игрок "Насавары Юнайтед" Чиеме Мартинс упал на газон после столкновения с футболистом команды соперников. Ему сразу же оказали помощь медики, однако доставить оперативно его в больницу не смогли, так как автомобиль скорой помощи не завелся.

После того, как стало известно, что Мартинс скончался, его одноклубники разрыдались прямо на поле. Матч между "Насавара Юнайтед" и "Кацина Юнайтед" так и не был доигран.

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