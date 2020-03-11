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Где смотреть онлайн Динамо - Александрия: расписание трансляций

среда, 11 марта 2020, 10:46
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В среду, 11 марта, в матче 1/4 финала Кубка Украины встретятся киевское "Динамо" и "Александрия". Встреча состоится в столице на стадионе "Олимпийский". Онлайн видео трансляция матча Динамо - Александрия будет доступна на "Апострофе".

Начало матча - в 19:30.

Прямую трансляцию матча покажет телеканал "2+2".

В предыдущем раунде турнира "Динамо" в дополнительное время обыграло донецкий "Шахтер" (2:1). "Александрия" на пути в четвертьфинал также в дополнительное время прошла вышгородский "Диназ" (1:0) и оказалась сильнее луганской "Зари" (1:1, по пен. - 5:4).

"Динамо" и "Александрия" дважды встречались в текущем сезоне. Обе игры завершились победами столичной команды. В первом матче "бело-синие" одержали победу со счетом 1:0, а во второй игре, которая состоялась в минувшую субботу, выиграли с результатом 3:1.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Динамо" потеряло одного из лидеров команды из-за травмы.

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