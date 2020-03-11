ПСЖ в ярком матче взял реванш у "Боруссии" и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

В Париже определился еще один участник четвертьфинала Лиги чемпионов. Им стал местный ПСЖ, который сумел отыграться после поражения в первом матче от дортмундской "Боруссии". Встреча завершилась победой парижан со счетом 2:0.

На протяжении всего матча ПСЖ выглядел ярче соперника и сумел уже в первом тайме забить два мяча.

Авторами голов стали Неймар и Бернат.

Как известно, в первой игре немцы были сильнее - 2:1.

ПСЖ - Боруссия Д 2:0 (первый матч — 1:2)

Голы: Неймар, 28, Бернат, 45+2

ПСЖ: Навас - Керер, Маркиньос, Кимпембе, Бернат - Ди Мария (Кюрзава, 79), Паредес (Куасси, 90+2), Гуйе, Неймар - Сарабия (Мбаппе, 63), Кавани.

Боруссия Д: Бюрки - Пищек, Хуммельс, Загаду - Хакими (Гетце, 87), Джан, Витсель (Рейна, 71), Геррейру - Санчо, Холанд, Азар (Брандт 69).

Предупреждения: Неймар, Маркиньос, Ди Мария, Мбаппе - Холанд, Хуммельс, Джан.

На 89-й минуте был удален Эмре Джан (Боруссия Д) (второе предупреждение).