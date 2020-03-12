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Определился последний полуфиналист Кубка Украины

четверг, 12 марта 2020, 20:51
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В 1/4 финала Кубка Украины полтавская "Ворскла" обыграла черниговскую "Десну" со счетом 1:0 и завоевала путевку в полуфинал.

Победу полтавчанам принес гол Васина, который реализовал 11-метровый.

Ранее в полуфинал вышли "Минай", "Мариуполь" и "Динамо".

ДЕСНА Чернигов - ВОРСКЛА Полтава - 0:1 (0:0)

Гол: Васин (64, с пенальти)

"Десна": Паст, Гитченко, Конопля, Тамм, Фаворов, Картушов, Тотовицкий, Кузик (Калитвинцев, 66), Арвеладзе (Будковский, 87), Хлебас (Филиппов, 67)

"Ворскла": Резник, Чеснаков (Баенко, 46), Пердута, Наджееб, Кане, Пуцлин, Скляр, Луизао, Ндиайе, Кулач (Степанюк, 46), Васин (Кравчук, 70)

Предупреждения: Кане, Васин, Луизао, Кузик, Ндиайе, Баенко, Тамм, Ермаков, Скляр

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