Кубок мира по биатлону: онлайн видео трансляция женской гонки преследования в Контиолахти

В финском городе Контиолахти, который принимает 8-й этап Кубка мира по биатлону, проходит женская гонка преследования.

На "Апострофе" доступна онлайн видеотрансляция женской гонки преследования в Контиолахти.

В общем зачете Кубка мира лидерство сохраняет итальянка Доротея Вирер, которая набрала 781 очко. Второе место занимает норвежка Тириль Экхофф (755). В первую тройку также входит немка Дениз Херманн (720). Лучшей среди украинок является Елена Пидгрушная, который занимает 24-е место, набрав 253 очка.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Контиолахти состоялась женская спринтерская гонка. С результатами можно ознакомиться здесь.