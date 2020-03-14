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Звезда Голливуда курьезным образом сорвал олимпийское мероприятие: видео

суббота, 14 марта 2020, 18:10
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Известный голливудский актер Джерард Батлер сорвал эстафету передачи олимпийского огня в греческом городе Спарта.

Батлер, который сыграл главную роль в фильме "300 спартанцев", прибыл в Спарту, чтобы принять участие в эстафете. Но из-за популярности актера на месте проведения забега собралось очень много людей, а из-за коронавируса в Греции действует запрет на массовые собрания. В итоге эстафета была отменена.

Также отменены дальнейшие этапы эстафеты передачи огня на территории Греции. 19 марта олимпийский огонь будет передан организаторам Олимпийских игр-2020, которые пройдут в Токио. Церемония передачи огня пройдет без зрителей.

Напомним, что на данный момент китайским коронавирусом COVID-19 во всем мире заразились более 140 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что УЕФА отложил Лигу чемпионов и Лигу Европы из-за коронавируса.

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