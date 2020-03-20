Спасибо тебе боже, что я не москаль! Легионер украинского клуба эмоционально порадовался украинским "корням", фото

Африканский форвард украинского клуба "Карпаты" Матар Диэйе показал свой результат в приложении Gradient, в котором автоматически показывает национальность человека по фото.

Выяснилось, что сенегальский форвард на 61 процент является украинцем. Кроме того, только на 35 процентов он - африканец и еще немного в нем "течет кровь" норвежца и шведа.

Конечно, приложение носит развлекательный характер, но все больше спортсменов и известных личностей публикуют свои результаты "исследований".

Сам футболист иронично отреагировал на результат теста:

"Спасибо тебе боже, что я не москаль!" – написал Диэйе по-украински в своем инстаграме.

Напомним, что защитник киевского "Динамо" Владислав Дубинчак отправил в нокдаун свою девушку Мирославу Перейму, попав ей в лицо рулоном туалетной бумаги.