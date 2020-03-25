В Америке команда отыграла футбольный матч в средствах индивидуальной защиты: фото

Игроки команды "Касике Дирианген" вышли на матч чемпионата Никарагуа против "Депортиво Окотала" в средствах индивидуальной защиты.

Об этом сообщает El Mundo Deportivo.

В частности, футболисты надели медицинские маски и перчатки. Как рассказал форвард "Касике Дирианген" Бернардо Лаурейро, такое решение было принято на собрании команды из-за эпидемии коронавируса. Нападающий признался, что в маске смог отбегать лишь минут 20, после чего выбросил ее, так как было тяжело играть. Перчатки же, по его словам, не помешали ему, поэтому с ними он не расстался до конца встречи, которая завершилась победой его команды со счетом 2:0.

Интересно, что в Никарагуа уже есть первые случаи заражения коронавирусом. Эта страна остается единственной в Центральной Америке, где чемпионат по футболу не приостановили до сих пор.

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