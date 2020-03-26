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Испанский топ-клуб предложил игрокам урезать зарплату на 70 процентов из-за коронавируса

четверг, 26 марта 2020, 18:03
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Руководство "Барселоны" предложило футболистам пойти на 70-процентное снижение зарплаты в связи с пандемией китайского коронавируса COVID-19.

Об этом сообщает ESPN.

По данным источника, каталонский клуб испытывает серьезные финансовые проблемы, так как доходы команды снизились из-за приостановки чемпионата Испании и Лиги чемпионов. "Барселона" тратит на зарплаты 61 процент годового бюджета в размере 1 миллиарда 47 миллионов евро. Впрочем, расходы на зарплату могут возрасти в процентном соотношении из-за падения доходов.

Некоторые из игроков "Барселоны", включая лидера команды Лионеля Месси, готовы пойти на предложение руководства. Впрочем, часть футболистов считают, что клуб потратил деньги на неэффективные трансферы, поэтому не согласны на уменьшение окладов.

Ранее сообщалось, что "Барселона" готова продать самого дорогого новичка прошлого лета.

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