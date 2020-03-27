19-летняя красавица-дзюдоистка показала, как поддерживает форму во время карантина: видео

Украинская 19-летняя дзюдоистка Дарья Билодид показала, каким образом поддерживает спортивную форму во время карантина.

В Instagram титулованная украинка опубликовала видео, на котором показала свои тренировки.

Также Билодид призвала украинцев беречь свое здоровье и здоровье родных, оставаясь дома.

"Вокруг все призывают людей сидеть дома и не выходить лишний раз на улицу. Я хочу поддержать этот призыв и еще раз объяснить людям, что в этот тяжелый период мы имеем единственный шанс сохранить свое здоровье и здоровье наших родных. Для этого мы должны оставаться дома.

Но и не надо забывать о своей физической форме, спортом можно заниматься даже дома. Поэтому смотрите мое видео с тренировки и выкладывайте свои занятия в соцсетях с хештегом #тренуємосьразом", - написала она в Instagram.

Напомним, что олимпийская призерка по гимнастике Анна Ризатдинова не отчаивается во время карантина и призывает своих подписчиков следовать ее примеру.