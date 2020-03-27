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19-летняя красавица-дзюдоистка показала, как поддерживает форму во время карантина: видео

пятница, 27 марта 2020, 16:08
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Украинская 19-летняя дзюдоистка Дарья Билодид показала, каким образом поддерживает спортивную форму во время карантина.

В Instagram титулованная украинка опубликовала видео, на котором показала свои тренировки.

Также Билодид призвала украинцев беречь свое здоровье и здоровье родных, оставаясь дома.

"Вокруг все призывают людей сидеть дома и не выходить лишний раз на улицу. Я хочу поддержать этот призыв и еще раз объяснить людям, что в этот тяжелый период мы имеем единственный шанс сохранить свое здоровье и здоровье наших родных. Для этого мы должны оставаться дома.

Но и не надо забывать о своей физической форме, спортом можно заниматься даже дома. Поэтому смотрите мое видео с тренировки и выкладывайте свои занятия в соцсетях с хештегом #тренуємосьразом", - написала она в Instagram.

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#stayhomestaysafe Навколо всі закликають людей сидіти вдома і не виходити зайвий раз на вулицю.І я хочу підтримати цей заклик, і ще раз пояснити людям,що в цей важкий період ми маємо єдиний шанс зберігти своє і здоров’я наших рідних-ми повинні залишатися вдома.Але, і не треба забувати про свою фізичну форму, спортом можна займатися навіть вдома.Тож, дивіться моє відео з тренування і викладайте свої заняття в соцмережах з хештегом #тренуємосьразом. Song- Pump up the Jam

Публикация от DARIA BILODID (@dariabilodid7)

Напомним, что олимпийская призерка по гимнастике Анна Ризатдинова не отчаивается во время карантина и призывает своих подписчиков следовать ее примеру.

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