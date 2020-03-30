Голландская спортсменка года рассказала, как променяла гимнастику на карьеру порноактрисы - фото

Бывшая нидерландская гимнастка Верона ван дер Лер рассказала, как прошла путь от лучшей спортсменки года в своей стране до порноактрисы.

Слова экс-спортсменки приводит The Sun.

Так, ван дер Лер, которая в 16 лет призналась лучшей спортсменкой Нидерландов после выигранных 9 медалей на чемпионатах мира и Европы, а также в финале Кубка мира, рассказала, что все выигранные ею деньги были потрачены родителями. После того, как травма поставила крест на ее карьере, она осталась без средств для существования. Эта ситуация вынудила девушку подать в суд на родителей.

Оставшись без дома, ван дер Лер была вынуждена на протяжении двух лет вместе со своим парнем жить в автомобиле и воровать еду из супермаркетов. Девушка призналась, что в то время ее арестовывала полиция за шантаж. Сейчас же, по словам ван дер Лер, она зарабатывает на жизнь съемками в фильмах для взрослых. Бывшая гимнастка призналась, что сейчас чувствует себя свободной в отличие от времени, когда была спортсменкой.

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