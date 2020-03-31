Не мог дышать 25 минут: знаменитый футболист рассказал, как он болел коронавирусом

Испанский вратарь "Астон Виллы" Хосе Пепе Рейна рассказал, как он переболел китайским коронавирусом COVID-19.

Слова Рейны приводит Corriere Dello Sport.

"Я находился в изоляции после первых симптомов проявления вируса. У меня были лихорадка, кашель, головная боль, которая не оставляла меня, ощущение истощения.

Я очень испугался, когда не мог нормально дышать на протяжении 25 минут. У меня было ощущение, что горло неожиданно сузилось и воздух не поступал в легкие. Я был взаперти 6-8 дней", - сказал Рейна.

В настоящее время во всем мире коронавирусом заразились более 823 тысяч человек. Число умерших превысило 40 тысяч человек. Выздоровели - более 174 тысяч.

Ранее сообщалось, что у легенды сборной Турции серьезно ухудшилось здоровье из-за коронавируса.