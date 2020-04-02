Известный украинский спортсмен вылечился от коронавируса

Игрок сборной Украины по баскетболу Вячеслав Бобров успешно вылечился от новой коронавирусной инфекции.

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Как сообщила главный врач Александровской больницы Людмила Антоненко в Facebook, 1 апреля известного спортсмена выписали из медучреждения.

"Сегодня мы выписали игрока сборной Украины по баскетболу. Вячеслав боролся с вирусом, как и положено настоящему спортсмену - быстро поправился", - отметила она.

Сам 27-летний баскетболист испанской "Фуенлабради" недавно заявил, что вирусом он мог заразиться в аэропорту, когда направлялся в Украину из Испании.

"Очень много людей в аэропорту были без масок и ненадлежащим образом отнеслись к здоровью других людей. Ожидал более жесткой проверки по прилету, но у нас всего лишь проверили температуру при выходе из самолета", - сказал он.

Напомним, что бразильский теннисист Тьяго Сейбот Уайлд заразился китайским коронавирусом COVID-19.