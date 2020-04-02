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В Европе из-за коронавируса могут отменить крупное футбольное соревнование

четверг, 02 апреля 2020, 11:25
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Европейский футбольный союз (УЕФА) не исключает варианта с отменой матча за Суперкубок Европы. Речь идет о соревнованиях, которые должны были пройти в 2020 году.

Как известно, данный матч проводится каждый год перед стартом нового сезона между победителями Лиги чемпионов и Лиги Европы.

По официальной информации, встреча должна была состояться 12 августа в Порту (Португалия). Уже сейчас на сайте УЕФА все упоминания о турнире удалены.

Напомним, что действующим победителем Суперкубка УЕФА является "Ливерпуль". В прошлом году в Стамбуле команда Юргена Клоппа в серии пенальти была сильнее лондонского "Челси".

Напомним, что УЕФА отложил возобновление матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.

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