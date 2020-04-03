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Украина не смогла пробиться в финал альтернативного Евро-2020: видео

пятница, 03 апреля 2020, 09:48
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Украинский полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко проиграл португальскому форварду "Вулверхэмптона" Диогу Жоте в матче 1/2 финала альтернативного чемпионата Европы-2020 по FIFA 20. Турнир проводится в условиях карантина, который был введен из-за пандемии коронавируса.

Украинец не смог выиграть ни одного из трех матчей у своего соперника. Первая встреча между ними завершилась вничью - 3:3. Во второй игре Зинченко потерпел разгромное поражение со счетом 0:4. Третья встреча завершилась еще одной победой Жоты - 4:2.

В альтернативном Евро-2020 принимают участие 32 футболиста из разных европейских стран.

Напомним, что чемпионат Европы-2020 перенесен на 2021 год из-за угрозы распространения китайского коронавируса COVID-19.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Украина уверенно вышла в полуфинал альтернативного Евро-2020.

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