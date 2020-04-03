Украинский чемпион серьезно "располнел" за время карантина: фото

Украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк, являющийся также народным депутатом от партии "Слуга народа", показал себя заметно "располневшим".

Соответствующее фото спортсмен выложил в Instagram.

Свое изображение Беленюк обработал с помощью специального приложения. Снимок себя "располневшего" он подписал словами: "Шла третья неделя карантина…".

Instagram Жана Беленюка

29-летний Беленюк является двукратным чемпионом мира. Также в его активе значатся победы на чемпионатах Европы (3 раза) и Европейских играх. На Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро украинский борец стал вторым.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинский депутат-борец высказался о Ломаченко, попавшем в скандал с российскими военными.