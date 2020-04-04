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"Используют, как проституток": президент "Динамо" жестко раскритиковал УАФ

суббота, 04 апреля 2020, 09:56
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Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис раскритиковал Украинскую ассоциацию футбола (УАФ), призвав ее помочь финансово клубам, которые во время карантина нуждаются в поддержке.

Соответственное заявление Суркис сделал в интервью YouTube-каналу Циганик LIVE.

Так, президент "Динамо" заявил, что УАФ должна думать о клубах, которым нужна помощь. По словам Суркиса, она должна оказать финансовую поддержку тем, кто оказался в непростом положении, как это было сделано в Польше. "Надо, чтобы УАФ думала о клубах, а не использовала нас, как проституток", - сказал президент "Динамо".

Напомним, после 23 туров лидером украинской Премьер-лиги является донецкий "Шахтер", который набрал 59 очков. Второе-третье место с отставанием от лидера в 13 очков делят луганская "Заря" и киевское "Динамо". Информации о дате возобновления чемпионата пока не появилось.

Ранее "Апостроф" сообщал, что президент "Динамо" ответил на слухи о новом тренере.

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