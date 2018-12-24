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Разочарование и пессимизм: в России заявили о "переломе в сознании" граждан

понедельник, 24 декабря 2018, 20:23

За последние полгода у россиян появился запрос на миролюбивую внешнюю политику России.

Об этом говорится в докладе "Осенний перелом в сознании россиян: мимолетный всплеск или новая тенденция?", который представят экономисты Михаил Дмитриев и Сергей Белановский и психологи Анастасия Никольская и Елена Черепанова, сообщает РБК.

Для подготовки эксперты использовали психологические тесты и фокус-группы, которые формировали из разных категорий населения в разных городах России.

В апреле и мае 2018 года большинство респондентов говорили, что поддерживают внешнюю политику России, хотя интерес к ней снижался. Только единицы отмечали, что на поддержку других государств тратится слишком много денег и что внешней политикой население отвлекают от внутренних проблем. Однако в октябре уровень поддержки действующей внешней политики снизился, и в ответах респондентов появился запрос на миролюбивую линию, отмечается в докладе.

Авторы доклада полагают, что к этому привели "шпионские скандалы, падающие ракеты, отдельные высказывания российских политиков, затянувшаяся война в Сирии". Кроме того, в октябре среди россиян увеличился пессимизм относительно будущего: 68% опрошенных сказали, что через пять лет Россия будет слабеющим и отсталым государством с запуганным населением, не имеющим права голоса.

Подавляющее большинство опрошенных (94%) заявили, что больше не полагаются на государство и рассчитывают только на себя. Октябрьский опрос также показал, что запрос на справедливость в обществе резко усилился и вытеснил запрос на сильного лидера, который доминировал ранее. Кроме того, у россиян наметился запрос на лидеров нового типа - честных, демократичных, способных признавать ошибки и проявляющих уважение к людям, - отмечается в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", в сети появились фото странных плакатов, с которыми журналисты пришли на итоговую пресс-конференцию президента России Владимира Путина.

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