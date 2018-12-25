По всему миру прошли праздничные мотопарады Санта Клаусов: опубликованы видео

Рождественские парады Санта Клаусов прошли в разных уголках мира, в том числе и в итальянском городе Конельяно.

Об этом сообщил канал ABS News.

Кортеж байкеров, переодетых в костюмы Санта-Клаусов, въехал в город. Мотоциклы были увешаны разноцветными гирляндами и украшены рождественскими елками. Всего в параде приняли участие 1056 байкеров.

Также парад прошел в Берлине и итальянском городе Бергамо.

Как ранее сообщал "Апостроф", в прошлом году в ряде украинских городов 31 декабря достоялись новогодние забеги, участники которых были одеты в костюмы Санта Клаусов. Более 500 участников праздничной акции пробежали 5 км на Трухановом острове.

Также забеги состоялись во Львове и Тернополе. Львовские любители здорового образа жизни бежали не только в костюмах Санта Клаусов, но и в костюмах тигра и зайца.