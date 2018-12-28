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​Путин подписал опасный для Украины паспортный закон

пятница, 28 декабря 2018, 16:32

Президент России Владимир Путин подписал закон, которым предлагается наделить главу государства полномочием определять категории иностранных граждан, имеющих право на получение российского гражданства в упрощенном порядке.

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации (РФ).

Как говорится в пояснительной записке, новая инициатива упрощает порядок получения российского гражданства участниками государственной программы содействия добровольному переселению в РФ "соотечественников, проживающих за рубежом, и членов их семей".

Кроме того, президента РФ наделили правом "определять категории иностранцев, имеющих право на получение российского гражданства в упрощенном порядке", что, в свою очередь, позволит принять в гражданство в упрощенном порядке людей из "государств со сложной общественно-политической и экономической обстановкой, где происходят вооруженные конфликты или смена политического режима".

В частности, новый закон позволяет российским "соотечественникам" подавать заявления о гражданстве не по месту регистрации, а по месту пребывания, что "позволит стимулировать их переезд в Российскую Федерацию, а также способствовать более эффективной защите их прав", отмечается в документе.

Закон вступит в силу через 90 дней после официального опубликования.

Ранее замначальника миграционного главка МВД РФ Валентина Казакова заявила, что упрощение процедуры получения российского гражданства коснется в первую очередь жителей юго-востока Украины. Она не стала уточнять, смогут ли жители остальной Украины претендовать на получение гражданства в упрощенном порядке.

Как сообщал "Апостроф", Москва может устроить провокацию с химической атакой на Донбассе, чтобы увести боевиков и "сохранить лицо" президента РФ Владимира Путина.

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