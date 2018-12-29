​Российская разведка пыталась изменить отношение США к Украине

Помимо вмешательств в американские выборы главное управление Генштаба России (ранее ГРУ) пыталось изменить отношение Конгресса США к Украине.

Об этом сообщает The Washington Post.

Издание также обнаружило, что фигурирующая в расследовании спецпрокурора Роберта Мюллера войсковая часть участвует в учебном процессе в нескольких московских школах (РФ).

В феврале 2015 года более десяти американских сенаторов получили электронное письмо от человека, который якобы состоял группе под названием "Патриоты Украины". В электронном письме содержалась ссылка на петицию, которая призывала "сохранить" Украину, чье прозападное правительство борется с пророссийскими сепаратистами.

Письмо было написано на плохом английском и начиналось со слов: "Сенаторы и конгрессмены США! Сегодня ситуация в Украине крайне плохая. Украина в войне… Уровень коррупции в ВС Украины высок. Высокопоставленный офицер продает оружие террористам".

Сенаторов, которые были выбраны, судя по всему, по алфавиту, призывали послать "опытных специалистов США и НАТО" на Украину и заменить ими украинских офицеров. Далее выражалась уверенность, что сенаторы смогут изменить позицию Белого дома, Пентагона и Госдепартамента.

Содержание письма с петицией, которое стало известно газете благодаря одной из западных разведок, не оказало влияния на позицию Конгресса, утверждает WP.

Это первая известная попытка ГРУ оказать влияние на американских политиков, говорят источники газеты в западной спецслужбе. По данным издания, за письмами стояла войсковая часть №54777, или 72-й отдельный центр специальной службы. По информации собеседников газеты, именно из этой войсковой части координируются подобные атаки.

Как сообщал "Апостроф", односельчане узнали подозреваемого в организации попытки госпереворота в Черногории, сотрудника ГРУ РФ, Владимира Попова, настоящее имя которого по данным Bellingcat и The Insider – Владимир Моисеев.