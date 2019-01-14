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Путина обидели! В России подали безумный иск против Дудя и Ивлеевой

понедельник, 14 января 2019, 22:21

В московский суд поступил иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к журналисту Юрию Дудю и блогеру и телеведущей Анастасии Ивлеевой.

Об этом сообщает "Медуза".

Как рассказали в пресс-службе суда, истец - некто Бестаев А.А. - требует взыскать с Дудя и Ивлеевой по 50 миллионов рублей и опровергнуть сведения, опубликованные в интервью, которое Ивлеева давала Дудю. Какие именно сведения стали поводом к подаче иска, в суде не уточнили.

Пользователи анонимного имиджборда "Двач" обнаружили во "ВКонтакте" страницу некоего Артура Бестаева: на ней есть пост от 20 сентября, в котором автор указывает на недопустимость употребления Ивлеевой обсценной лексики при обсуждении президента России Владимира Путина.

Известно, что интервью Ивлеевой вышло на канале "вДудь" в августе 2018 года. Оно стало самым просматриваемым эпизодом в истории канала, набрав 21 миллион просмотров.

Как сообщал "Апостроф", президент России Владимир Путин во время пресс-конференции, отвечая на вопрос о журналистах, запутался в цитате из фильма "Брат-2" Алексея Балабанова.

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