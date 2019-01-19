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​Стало известно об испытании Россией нового мощного вооружения

суббота, 19 января 2019, 08:31

По данным американской разведки, Россия провела успешное испытание противоспутниковой ракеты, выпущенной из новой системы противоракетной обороны Нудоль.

Об этом, ссылаясь на два источника, которые непосредственно знают содержимое секретного отчета разведки США, сообщает телеканал CNBC.

Согласно отчету, в ходе испытаний, которые состоялись 23 декабря 2018 года, противоспутниковая ракета пролетела 17 минут и почти 3 тыс км прежде чем успешно упасть в зону поражения.

В несекретной части доклада изложен обзор новых российских, китайских, северокорейских и иранских ракетных угроз, также основное внимание уделяется противоспутниковым возможностям, которые "могут угрожать космическим активам США".

Согласно обзору ракет, "Россия развивает разнообразный набор противоспутниковых возможностей, в том числе ракеты наземного базирования и оружие направленной энергии, и продолжает запускать "экспериментальные" спутники, которые проводят сложные операции на орбите для расширения противокосмических возможностей"

Российская PL-19 Nudol, система, которая, по оценкам американской военной разведки, будет сосредоточена в основном на противоспутниковых миссиях, была успешно испытана дважды в 2018 году.

По словам еще одного источника, который также говорил на условиях анонимности, российское противоспутниковое оружие, как ожидается, будет нацелено на спутники связи и съемки, находящиеся на низкой околоземной орбите.

Телеканал отмечает, что по низкой околоземной орбите движутся Международная космическая станция и космический телескоп им. Хаббла.

Как сообщал "Апостроф", США обнаружили российские ядерные ракеты у границ Украины.

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