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​Взрыв в кафе в России: появилась информация о погибшем и видео внутри выгоревшего здания

суббота, 26 января 2019, 22:56

Стало известно, что один из пострадавших во взрыве в кафе в Саратовской области (Россия) умер в больнице.

Об этом сообщает LIFE SHOT, публикуя видео.

Также сообщается, что СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Как известно, в момент взрыва в кафе находились 40 человек. 35 человек пострадали,16 из них, в том числе двоих детей госпитализировали.

Известно, что взрыв произошел из-за воспламенения баллона с пропаном, хранившегося в подсобке.

Как сообщал "Апостроф", 14 января в российском городе Шахты произошел взрыв в многоэтажном жилом дома, в сети опубликовали фото с высоты.

Напомним, в сети опубликовали список пострадавших в результате трагедии. Среди них пятеро жителей квартир, которые получили травмы, также трое человек пропали без вести. Кроме этого уже известно об одной погибшей.

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