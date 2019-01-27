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​В Гааге прогремел мощный взрыв в жилом доме, есть раненые, фото

воскресенье, 27 января 2019, 19:29

27 января в городе Гаага (Нидерланды) в результате мощного взрыва был частично разрушен жилой дом. Спасатели извлекли из-под обломков троих людей – их госпитализировали.

Об этом сообщает DW.

Как стало известно, обрушилась часть трехэтажного здания на улице Ян ван дер Хайденстраат. В пожарной охране сообщили, что под обломками могут находиться люди, но их число неизвестно.

Спасатели уже извлекли трех человек из-под обломков, они доставлены в больницу. На месте также работают спасатели со служебными собаками.

Представитель полиции заявил, что в доме, по всей видимости, произошел взрыв газа. Пожарная служба сообщила, что взрыв также нарушил стабильность домов, стоящих вплотную к месту взрыва.

Аварийные службы оценивают ситуацию и составляют план действий для проверки соседних зданий.

Как сообщал "Апостроф", в городе Украинск Донецкой области в одной из квартир жилого дома взорвался газовый баллон.

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