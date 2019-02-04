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Будут ругаться: стало известно о беспомощности Путина по Венесуэле

понедельник, 04 февраля 2019, 22:23

Президент России Владимир Путин не сможет повлиять на ситуацию вокруг военного переворота в Венесуэле.

Об этом в колонке на "Апострофе" написал военный обозреватель Павел Фельгенгауэр.

"Как будет действовать Россия? Будут ругаться. Насчет того, чтобы отправить в Венесуэлу вооруженные силы – это сложно. Логистика сложная и быстро туда не выдвинешь войска. А ситуация там меняется очень быстро. Но ругаться будут капитально – про хунту, про переворот. Все, как и с Украиной, только Киев то значительно ближе к Москве, чем Каракас", - говорит он.

Также эксперт не исключает, что в Венесуэле начнутся довольно существенные репрессии против оппозиции. В таком случае возможно внешнее вмешательство.

"В страну войдут бразильские войска или колумбийские при американской поддержке. Подобное было, когда снимали [диктатора Мануэля] Норьегу в Панаме – в результате американского вторжения были проведены выборы и сформировалось местное правительство. Подобный сценарий был еще в Гренаде в 80-е годы", - объясняет военный обозреватель.

Подробнее о двух возможных сценариях в Венесуэле, читайте в материале "Апострофа": Переворот в Венесуэле: есть два выхода, но Путин не поможет.

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