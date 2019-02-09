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​Напасть первыми: в США озвучили хитрый план по России

суббота, 09 февраля 2019, 11:21

Начальник штаба Военно-морских сил США адмирал Джон Ричардсон призвал Вашингтон не только быть готовыми дать отпор России, которая наращивает свое присутствие в Восточном Средиземноморье, но и "первыми оказать давление".

Об этом он заявил, выступая в Атлантическом совете, сообщает Business Insider.

"Я считаю, было бы замечательно, если бы мы смогли вынудить русских, наших конкурентов, реагировать на наши первые шаги. Время от времени игра на белой стороне доски является преимуществом", - заявил Ричардсон.

Адмирал считает, что США должны думать не только о том, чтобы дать отпор, но и о том, чтобы первыми "оказать давление в паре регионов", поскольку Россия нарастила военно-морское присутствие в Восточном Средиземноморье.

Ричардсон также отметил, что за последнее время улучшились ракетные системы у потенциальных противников Соединенных Штатов и призвал думать не о потенциальной угрозе, а о новых средствах защиты, которые в ближайшие годы будут установлены на авианосцы.

Детально об агрессивной политике Кремля в Азовском и Черном морях читайте в материале "Апострофа": Если Путину не поставят шах или мат, он пойдет в наступление - американский офицер.

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