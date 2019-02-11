В сети показали фото "нормального" Трампа: он удивительно похож на Путина

Президент США Дональд Трамп без различных "модификаций" своей внешности был бы отчасти похож на постаревшего Владимира Путина.

Фото "нормального" Трампа опубликовал пользователь Twitter под ником Stone Cold.

"Я хотел посмотреть, что будет, если взять натуральный цвет кожи вокруг его глаз и применить к остальному лицу, а также убрать шевелюру и краску для волос. Поэтому скорее всего вот так выглядит Дональд, если бы он был обычным человеком", – пишет пользователь.

В комментариях другие пользователи замечают сходство Трампа с Путиным, и даже с Горбачевым.

"Он напоминает Путина… пугающе", "Мне больно это говорить, но Путин красивее", – пишут комментаторы.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", у президента США Дональда Трампа больше шансов лишиться власти, чем у президента РФ Владимира Путина.