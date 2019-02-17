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​Новая версия смерти Децла: мать рэпера рассказала о проблемах сына

воскресенье, 17 февраля 2019, 08:35

Мать известного рэпера Кирилла Толмацкого, которого все знали, как Децл, рассказала о том, что сын очень много работал в последнее время, что и могло стать причиной внезапной смерти.

Об этом сообщают российские СМИ.

"Перенагрузки, он много работал", - заявила Ирина Толмацкая.

"Он записал за последние полгода два альбома. Как-то жаловался, что болит рука, нога", — сказала она в эфире одного из российских телеканалов.

Напомним, Кирилл Толмацкий, выступавший под сценическим псевдонимом Децл, умер в возрасте 35 лет в ночь на 3 февраля после концерта на частной вечеринке в Ижевске. По предварительным данным, музыканту стало плохо с сердцем.

Как сообщал "Апостроф", супруга популярного российского рэпера Кирилла Толмацкого, более известного под псевдонимом Децл, который умер после концерта в Ижевске, спустя два дня после его смерти опубликовала видео, которое должен был выпустить сам исполнитель, но не успел.

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