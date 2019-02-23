К Трампу на бронепоезде: лидер КНДР отправился на встречу с президентом США

23 февраля лидер КНДР Ким Чен Ын отправился с железнодорожного вокзала Пхеньяна в Ханой на предстоящую встречу с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник.

"Около 17:00 по местному времени Ким Чен Ын отправился в Ханой на своем бронепоезде. Ожидается, что весь путь до столицы Вьетнама лидер КНДР проделает по железной дороге транзитом через Китай", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщали ряд азиатских СМИ со ссылкой на свои информированные источники, поезд лидера КНДР должен прибыть из Пхеньяна на китайскую станцию Даньдун, затем в Пекин, оттуда направится на юг Китая, пересечет границу с Вьетнамом близ станции Ланг Сон и доберется до Ханоя. Общая протяженность железнодорожного маршрута от столицы КНДР до Вьетнама составляет более 4,5 тыс. км. При средней скорости тяжелого бронированного поезда менее 100 км/ч это путешествие может занять более двух суток.

Первый в истории саммит президента США и лидера КНДР состоялся 12 июня прошлого года в Сингапуре. По его итогам Дональд Трамп и Ким Чен Ын подписали совместный документ, в котором Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона.

Больше о первой встрече лидеров США и КНДР читайте в материале "Апострофа": Улыбки, рукопожатия и сердечный приступ: что известно о встрече Трампа с Ким Чен Ыном.