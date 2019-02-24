​Путин приютил в России "убийцу бандеровцев": фото

93-летний украинский ветеран Михаил Ливке, переехавший год назад в Россию к сыну,стал обладателем паспорта страны-агрессора.

Об этом сообщает replyua.net, со ссылкой на пост главреда пропагандистского издания Russia Today Маргариты Симоньян в Telegram.

Как стало известно, Ливке прошел войну, в которой он принимал участие в ликвидации "бандеровского подполья".

"Год назад переехал с Украины в Россию к сыну. Но ему так и не вручили паспорта, а без него, как все знают, ни пенсии, ни медицины. Они обратились к нам в НеОдинНаОдин, мы начали выяснять, в чем проблема. Бюрократы не хотели принимать украинское удостоверение участника ВОВ. Благодарим МВД, тоже взяли на контроль. Подняли архивы, все подтвердили. И вот в День защитника Отечества такой подарок", - сообщила пропагандистка.

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