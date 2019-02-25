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Пустослов: в США дерзко ответили на ракетную угрозу Путина

понедельник, 25 февраля 2019, 08:32

Госсекретарь США Майкл Помпео назвал угрозы президента России Владимира Путина о направлении ракет на США пустыми словами.

Об этом заявил в интервью CNN.

"Да, Путин тогда еще раз объявил о якобы готовности РФ в ответ на развертывание американских ракетных систем в Европе направить российское вооружение на США. Это, бесспорно, является громкими словами из Москвы. Эти слова нацелены на то, чтобы прикрыть ключевой вызов. Ведь он говорил о решении США выйти из договора, которое распространяется на ракетные системы средней и меньшей дальности", - подчеркнул Помпео.

По его словам, именно Россия нарушала условия ракетного договора.

"Совершенно ясно, что это пустая угроза со стороны Москвы…Россия нарушала этот договор, поэтому для американцев нет никакого смысла и дальше связывать себя ограничениями, предусмотренными настоящим договором", - госсекретарь.

Как сообщал "Апостроф", в России назвали цели в США, по которым, "в случае угрозы", РФ может выпустить ракеты "Циркон".

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