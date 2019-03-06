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Известный миллиардер умер во время операции по увеличению пениса: фото

среда, 06 марта 2019, 21:29

Во Франции во время пластической операции по увеличению пениса скончался известный израильский миллиардер-торговец алмазами 65-летний Эхуд Арье Ланиадо.

Об этом пишет mk.ru.

У Ланиадо, имеющего также бельгийское гражданство, во время операции в элитной парижской клинике на Елисейских полях произошел сердечный приступ, как только в его пенис было введено медицинское вещество. Смерть бизнесмена подтвердили в компании Laniado Omega Diamonds.

Один из старых друзей Ланиадо рассказал, что предприниматель был невысокого роста и всегда был сосредоточен на своей внешности и на том, как его воспринимали. По словам друзей, бизнесмен забывал о своем небольшом росте только тогда, когда просил бухгалтера зачитать его банковскую выписку, что происходило несколько раз в день.

Миллиардер владел самым дорогим пентхаусом в Монако стоимостью более 30 миллионов фунтов стерлингов, а также домом в шикарном пригороде Бель-Эйр, где он любил распивать вино Château Margaux с моделями и знаменитостями. По заявлениям знакомых Ланиадо, он был одним из крупнейших экспертов на международном уровне в области оценки необработанных алмазов.

Отмечается, что Ланиадо продал в 2015 году самый дорогой в мире бриллиант под названием "Голубая Луна Жозефины" гонконгскому бизнесмену Джозефу Лау Луэну Хангу за $48,4 млн.

14 марта мужчина должен был предстать перед судом в Бельгии по делу об уклонении об уплате налогов.

Как сообщал "Апостроф", ранее президент Бразилии Жаир Болсонару попал в сексуальный скандал.

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Раздел: Мир Тема:
Теги: Франция

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