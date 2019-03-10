Стало известно, как ядерные ракеты Запада могут в миг оказаться у границ России

Ядерные ракеты, которые есть у России, за день-два могут быть доставлены в европейскую часть, так как они находятся на мобильных установках.

Об этом в интервью "Апострофу" заявил глава "Общественной Лиги Украина-НАТО" Сергей Джердж.

"Поэтому тут принцип не тот, где дислоцируется подразделение с этими ракетами, а тот, что эти ракеты мобильны и могут быть применены. У европейцев нет таких ракет сегодня, потому что они были выведены по условиям договора. Есть межконтинентальные баллистические ракеты в США, которые, конечно же, могут дать ответный удар РФ", - сказал эксперт.

Дердж допускает, что такой вариант возможен, если нужно будет дать ответ на провокации России.

"Вариант возможен, но об этом никто еще не заявлял, а РФ уже ставит какие-то условия. На самом деле это нагнетание общей истерии, нагнетание гонки вооружений, потому что в любом случае все будут искать симметричные и асимметричные ответы на вызов, который делает Россия", - добавил он.

Полное интервью читайте в материале "Апострофа": Путину все время нужен враг: если не НАТО, то инопланетяне - эксперт по Альянсу.