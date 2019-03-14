РУС. | УКР.

четверг, 14 марта
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.55
Меню
Мир

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

14 марта

11:25
Сколько стоит валюта в обменниках Киева: свежее фото
11:22
Генерал США рассказал о безумном шаге, к которому готовятся в Кремле
11:21
Рабинович пообещал снизить тарифы для украинцев в три раза
11:21
Свитолина - Андрееску: прогноз букмекеров и где смотреть матч 1/2 финала турнира в Индиан-Уэллсе
11:21
В Киеве убили сотрудника Администрации президента: фото и фамилия жертвы
11:02
В Киеве возле церкви произошла кровавая трагедия: фото и видео
11:01
Динамо - Челси: прогноз букмекеров на матч Лиги Европы
10:55
Звезда "Игры престолов" рассказал о любовной линии между братом и сестрой в сериале
10:54
Уже не первый случай: ловкий мошенник засветился на видео за "работой" в Киеве
10:52
Одиозный Кива устроил цирк на ТВ из-за Томоса и украинского языка: видео
10:39
Они изменили ход истории: Яценюк сделал заявление в День украинского добровольца
10:27
Всегда ориентировалась на "русский мир": украинский продюсер резко высказался о скандале с Брежневой
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Генерал США рассказал о безумном шаге, к которому готовятся в Кремле

четверг, 14 марта 2019, 11:22

Российские военные активно готовятся к возможности применения ядерного оружия в ограниченных военных конфликтах.

Об этом заявил глава Европейского командования США Кертис Скапаротти, выступая перед комитетом Палаты представителей по вооруженным силам, передает "Голос Америки".

"Российские запасы нестратегического ядерного оружия вызывают озабоченность, поскольку они поддерживают ошибочную убежденность Москвы в том, что ограниченное применение первыми ядерного оружия, возможно, маломощного оружия, даст России силовое преимущество в кризисах и на более низких уровнях конфликта", – сказал он.

Также он назвал главную цель, которую преследует Россия, используя ядерное оружие.

"Эскалация с целью доминирования – вот как они смотрят на это. И если вы посмотрите на модернизацию их оружейных систем сегодня, то, думаю, вы заметите, как они могут использоваться именно для этих целей при определенной эскалации. Я полагаю, что они действительно разрабатываются для этого", - добавил он.

По словам Скапаротти, Россия подкрепляет эту стратегию "активными запасами, состоящими из примерно 2 тысяч" оружейных систем, способных доставлять "нестратегическое", то есть сравнительно небольшое ядерное оружие.

Подробнее об этой проблеме, читайте в материале "Апострофа": Путин разрушил все: миру грозит распространение ядерного оружия - экс-представитель НАТО в России.

Фотовзгляд

Все галереи
Марш национальных дружин в центре Киева

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Мир движется к третьей мировой войне: почему новый глобальный конфликт неизбежен

Русские на Балканах: как друзья Путина коррумпируют Европу

Путин своими ракетами просто усиливает страх, а Трамп не заинтересован в безопасности Европы - немецкий эксперт

Военная мощь Китая и ее геополитическая проекция

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: