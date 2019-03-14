Генерал США рассказал о безумном шаге, к которому готовятся в Кремле

Российские военные активно готовятся к возможности применения ядерного оружия в ограниченных военных конфликтах.

Об этом заявил глава Европейского командования США Кертис Скапаротти, выступая перед комитетом Палаты представителей по вооруженным силам, передает "Голос Америки".

"Российские запасы нестратегического ядерного оружия вызывают озабоченность, поскольку они поддерживают ошибочную убежденность Москвы в том, что ограниченное применение первыми ядерного оружия, возможно, маломощного оружия, даст России силовое преимущество в кризисах и на более низких уровнях конфликта", – сказал он.

Также он назвал главную цель, которую преследует Россия, используя ядерное оружие.

"Эскалация с целью доминирования – вот как они смотрят на это. И если вы посмотрите на модернизацию их оружейных систем сегодня, то, думаю, вы заметите, как они могут использоваться именно для этих целей при определенной эскалации. Я полагаю, что они действительно разрабатываются для этого", - добавил он.

По словам Скапаротти, Россия подкрепляет эту стратегию "активными запасами, состоящими из примерно 2 тысяч" оружейных систем, способных доставлять "нестратегическое", то есть сравнительно небольшое ядерное оружие.

Подробнее об этой проблеме, читайте в материале "Апострофа": Путин разрушил все: миру грозит распространение ядерного оружия - экс-представитель НАТО в России.