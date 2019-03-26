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​США показали видео уникального перехвата и уничтожения ракеты над Тихим океаном

вторник, 26 марта 2019, 09:08

25 марта с побережья Калифорнии американские военные подразделения противоракетной обороны (ПРО) запустили ракеты-перехватчики, которые поразили над Тихим океаном межконтинентальную баллистическую ракету, летевшую в сторону США с атолла на Маршалловых островах.

Так прошли учения, пишет пресс-служба Агентства по противоракетной обороне США.

С разницей в несколько секунд с базы ВВС США Ванденберг (откуда производят также запуски космических ракет) в небо ушли две противоракеты наземного базирования.

Как уточнили военные, первая поразила боеголовку пустышки-МКБР, а вторая "добила" крупный ее обломок: система наведения ракеты ПРО посчитала его самым опасным из всех.

Ранее военные США не показывали двойной перехват и, возможно, не проводили его до сих пор.

Известно, что Минобороны США регулярно проводит такие испытания для сдерживания угроз от Северной Кореи, Ирана, а также Китая и РФ.

Как сообщал "Апостроф", США планируют разместить на территории Японии новый радар для защиты от удара межконтинентальных баллистических ракет (МБР).

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