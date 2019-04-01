Стало известно о вооруженном нападении во время протестов в Венесуэле

Во время протестов в Венесуэле несколько вооруженных человек открыли огонь по протестующим, в результате чего пострадали два человека.

Об этом пишет местное издание El Nacional.

Уточняется, что стрелять начали члены провластных группировок "колективос". В руках у них были винтовка и пистолет. Пострадавших в результате стрельбы доставили в больницу с огнестрельными ранениями.

Отметим, что причиной новых протестов в Венесуэле стало отключение электричества и проблемы с питьевой водой.

Напомним, что в Венесуэле, в том числе в Каракасе, с начала марта произошло уже три масштабных сбоев в подаче электроэнергии. При этом, в качестве причины местные власти называют кибератаки на систему энергоснабжения страны.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Венесуэле произошел мощный пожар у главного здания разведки Мадуро.