РУС. | УКР.

понедельник, 1 апреля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.12
Меню
Мир

Выборы президента 2019

Новости

1 апреля

05:33
В лесах Бразилии обнаружены уникальные жабы-"лампочки": опубликованы фото и видео
05:07
Киев и Тернополь: названы лидеры по явке избирателей на выборах в Украине
04:59
Официальные результаты выборов президента Украины 31 марта (обновляется)
04:42
Стало известно о вооруженном нападении во время протестов в Венесуэле
04:12
Официальные результаты выборов в Украине: появились свежие данные
03:43
Едь в Россию: появилось видео жесткой "расправы" над российским журналистом в Киеве
03:14
Гибель одной из самых богатых женщин России: видео с места ЧП
02:42
В Киеве пьяный водитель Uber устроил ДТП: фото и видео с места ЧП
02:28
Кличка "Лебедь": в сети показали фото нового "груза 200" у боевиков ДНР
02:13
Стало известно, кого выбрали украинцы в Беларуси
01:42
В Запорожье произошло смертельное ЧП с детьми: данные о жертвах и фото
01:16
Результаты экзит-полов по выборам в Украине: как отреагировали в России
Все новости

Стало известно о вооруженном нападении во время протестов в Венесуэле

понедельник, 01 апреля 2019, 04:42

Во время протестов в Венесуэле несколько вооруженных человек открыли огонь по протестующим, в результате чего пострадали два человека.

Об этом пишет местное издание El Nacional.

Уточняется, что стрелять начали члены провластных группировок "колективос". В руках у них были винтовка и пистолет. Пострадавших в результате стрельбы доставили в больницу с огнестрельными ранениями.

Отметим, что причиной новых протестов в Венесуэле стало отключение электричества и проблемы с питьевой водой.

Напомним, что в Венесуэле, в том числе в Каракасе, с начала марта произошло уже три масштабных сбоев в подаче электроэнергии. При этом, в качестве причины местные власти называют кибератаки на систему энергоснабжения страны.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Венесуэле произошел мощный пожар у главного здания разведки Мадуро.

Фотовзгляд

Все галереи
Выборы президента 2019, явка избирателей на участки

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Люди устали от старой власти: соседка Украины выбирает неожиданного президента

Мир движется к третьей мировой войне: почему новый глобальный конфликт неизбежен

Русские на Балканах: как друзья Путина коррумпируют Европу

Путин своими ракетами просто усиливает страх, а Трамп не заинтересован в безопасности Европы - немецкий эксперт

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: