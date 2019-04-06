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​Российские власти дали абсурдный ответ морякам, воевавшим в Сирии

суббота, 06 апреля 2019, 13:31

Экипаж спасательного буксирного судна (СБС) "Алтай", участвовавший в боевых действиях в Сирии, судился с командованием Северного флота (РФ) за признание их ветеранами, но добился лишь права на бесплатные путевки в санаторий и подключения стационарного телефона.

Об этом пишет российское издание "Коммерсант".

Моряков, благодаря которым у берегов Сирии мог действовать тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов", наградили медалями Минобороны, однако, согласно выданным им удостоверениям, они получили лишь права на путевки в санатории, приобретение садовых участков и установку домашних телефонов.

Иск 49 членов экипажа СБС "Алтай" рассмотрел Североморский районный суд, а жалобу на него — Мурманский областной суд. Моряки требовали, чтобы их признали полноценными участниками боевых действий.

В рапорте капитана СБС "Алтай"и выписках из судового журнала было указано, что гражданский экипаж вместе с военными выполнял задачи боевой службы в восточной части Средиземного моря. В частности, буксир обеспечивал боевую устойчивость тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов", удерживал его в боевом порядке других судов и помогал ему осуществлять маневрирование. В том числе благодаря помощи спасателей "Адмирал Кузнецов", указано в иске, успешно использовал против террористов свою главную силу — палубную авиацию.

Так, за 60 дней, проведенных на войне в Сирии, гражданских моряков наградили ведомственными медалями Минобороны "Участнику военной операции в Сирии", а по возвращении на родину каждый из них получил удостоверение ветерана боевых действий.

Однако вместе с полученным статусом морякам достались только льготы, предусмотренные п. 3 ст. 16 закона "О ветеранах". В соответствии с ним они могли претендовать на меры социальной поддержки ветеранов в виде преимущественного обеспечения путевками в санаторно-курортные организации при наличии медицинских показателей; имеют первоочередное право на приобретение садовых земельных участков или огородов и установку квартирного телефона, а также использование ежегодного отпуска в удобное для них время.

Как сообщал "Апостроф", после разгрома американскими войсками в феврале 2018 года в Сирии российская ЧВК "Вагнера" фактически превратилась в охранную компанию, а половина наемников сидит без работы.

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