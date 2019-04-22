В Стамбуле из-за оползня рухнул жилой дом: видео

22 апреля в Стамбуле рухнул со склона четырехэтажный жилой дом.

Об этом сообщают местные СМИ.

Причиной жуткого ЧП стал оползень. Собщается, что жителей вовремя эвакуировали, пострадавших нет.

Но оползень все еще угрожает соседним домам. Жильцы 10 зданий в непосредственной близости от рухнувшего дома тоже эвакуированы. Принимаются меры безопасности в районе.

Как сообщал "Апостроф", в сети опубликовали список улиц Киева, которым грозят оползни. Такая угроза снова возникла в столице с приходом весны. Жителей некоторых улиц беспокоит данная проблема уже давно, они бьют тревогу, что их дома уходят под землю.

Ранее сообщалось, что в оккупированном Россией Севастополе рухнул дом, построенный между пляжами Толстяк и Учкуевка.