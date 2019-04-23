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Подросток спас котят редкой породы: опубликовано трогательное видео

вторник, 23 апреля 2019, 05:36
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В Китае подросток спас двух новорожденных котят редкой бенгальской породы.

Об этом сообщает телеканала "112 Украина".

Подросток нашел котят на дороге и принес их домой. Родители выяснили, что котята – бенгальской породы, которая в Китае находится под охраной государства, и обратились в полицию.

"Когда котят принесли, мы их сфотографировали, снимки передали эксперту по защите диких животных", – говорят в полиции.

После этого обнаруженных котят передали в центр защиты животных, где их осмотрели ветеринары.

Как отмечается, цена одного бенгальского котенка в стране достигает 1000 долларов.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Киеве автомобиль сбил мужчину, который пытался перенести котенка через дорогу.

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