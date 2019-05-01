​В Японии вступил на трон новый император: фото и видео исторической церемонии

В среду, 1 мая, в Японии началась церемония интронизации нового императора Нарухито.

Об этом сообщает Bloomberg.

Церемония проходит в императорском дворце в Токио. Новому императору вручили регалии, которые служат символом его полномочий. В частности, Нарухито получил меч и драгоценную яшму.

59-летний крон-принц Нарухито станет 126-м императором Японии. С его восхождением на престол в стране начнется новая эпоха Рэйва.

Напомним, император Акихито отрекся от престола, завершив тем самым тридцатилетнюю историю эпохи Хэйсэй.

Церемония отречения императора от престола прошла впервые за двести лет.

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