Самолет со множеством пассажиров попал в катастрофу в США: фото и видео

В США пассажирский Boeing, на борту которого находились 135 пассажира и семь членов экипажа, упал в реку в США.

Об этом сообщает Heavy. В сети публикуют фото и видео с места ЧП.

Как передает издание, пассажирский Boeing 737 потерпел крушение неподалеку от американского города Джексонвилл в штате Флорида.

На борту в момент аварии находились 135 пассажира и семь членов экипажа. Воздушное судно рухнуло в реку сразу после взлета в аэропорту Джексонвилля.

По предварительным данным, все находящиеся на борту люди живы, но некоторые получили травмы и были госпитализированы.

На месте происшествия работают спасатели.

Как сообщал "Апостроф", ранее появилось видео с места катастрофы самолета в Эфиопии.