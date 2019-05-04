RU   UA   EN  

суббота, 4 мая
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.35
Меню
Мир

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

4 мая

08:14
Самолет со множеством пассажиров попал в катастрофу в США: фото и видео
08:00
День Звездных войн и именины Марии: какой праздник 4 мая
07:53
Это уже слишком: в сети обсуждают новые детали дела по ДТП с Зайцевой в Харькове
07:34
Украину накрыл мощный град с ливнями: опубликованы видео
07:16
Министр обороны отреагировал на странное заявление Коломойского о "гражданской войне" на Донбассе
06:30
Гороскоп на 4 мая: Тельцам придется поработать, а Ракам лучше ничего не делать
06:28
Наемник из России рассказал, как в ДНР убили информатора из СБУ
05:34
Под Сумами парень зверски расправился с сестрой и ее другом: жуткие подробности и фото
04:25
Сваи вот-вот рухнут: в сети показали майские "пробки" на мосту в Крым
03:30
Уфолог обнаружил на Марсе египетскую гробницу: видео
02:28
Последние дни Помпеи: опубликованы печальные фото из оккупированной Горловки
01:36
В Запорожье грабитель-рецидивист изнасиловал водителя трамвая
Все новости

Самолет со множеством пассажиров попал в катастрофу в США: фото и видео

суббота, 04 мая 2019, 08:14
переглянути новину українською
Фото: соцсети

В США пассажирский Boeing, на борту которого находились 135 пассажира и семь членов экипажа, упал в реку в США.

Об этом сообщает Heavy. В сети публикуют фото и видео с места ЧП.

Как передает издание, пассажирский Boeing 737 потерпел крушение неподалеку от американского города Джексонвилл в штате Флорида.

На борту в момент аварии находились 135 пассажира и семь членов экипажа. Воздушное судно рухнуло в реку сразу после взлета в аэропорту Джексонвилля.

По предварительным данным, все находящиеся на борту люди живы, но некоторые получили травмы и были госпитализированы.

На месте происшествия работают спасатели.

Как сообщал "Апостроф", ранее появилось видео с места катастрофы самолета в Эфиопии.

Новости

4 мая

08:14
Самолет со множеством пассажиров попал в катастрофу в США: фото и видео
Все новости

Фотовзгляд

Все галереи
Митинг под Украинским домом по случаю Дня труда

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Разменная монета или поле боя: что будет с Украиной

Люди устали от старой власти: соседка Украины выбирает неожиданного президента

Мир движется к третьей мировой войне: почему новый глобальный конфликт неизбежен

Русские на Балканах: как друзья Путина коррумпируют Европу

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: