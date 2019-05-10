В России устроили дикое праздничное зрелище с "пленным немцем": опубликованы фото

9 мая в Нижнем Тагиле (Российская Федерация) после шествия "Бессмертного полка" по центру города провезли клетку, в которой находился человек, переодетый в фашиста.

Как сообщает местная пресса, кроме мужчины в клетке были два бойцовских пса.

Участие в акции приняли артисты нижнетагильского цирка, которые также переоделись в военную форму времен Великой Отечественной войны. В руках у них были не портреты родственников, а фотографии артистов, которые принимали участие в сражениях в годы войны.

К такой идее жители Нижнего Тагила отнеслись неоднозначно. При этом организатор такой акции не считает, что высмеивать фашизм - это плохо.

Ранее "Апостроф" сообщал, что на акции "Бессмертный полк" в Киеве 9 мая среди портретов погибших во Второй мировой войне заметили портрет американской порноактрисы Саши Грей.