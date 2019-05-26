Появились данные по погибшим в крушение российского вертолета в Мексике

Появились новые подробности крушения в Мексике вертолета Ми-17, который ранее принадлежал военно-морскому флоту России, а сейчас используется местными военными.

На странице ВМФ Мексики в Twitter говорится, что авария вертолета произошла в районе Велье-Верде, что в штате Сан-Луис-Потоси. При этом причины катастрофы официально не разглашаются.



Пока известно, что данный вертолет принимал участие в тушении лесных пожаров.

По уточненным данным издания El Universal, на борту вертолета находились 7 человек.

На данный момент известно о гибели не менее пяти человек. На детали разбитого вертолета наткнулась поисковая группа.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в России был создан опытный образец нового вертолета Ми-38Т, который будет производиться для Министерства обороны РФ.