В США рассказали о скандальном контракте Путина и Мадуро

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Венесуэла заключила оборонный контракт с Россией.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

По его словам, Мадуро очень неэффективно распоряжался ресурсами страны и в то время, когда в Венесуэле тысячи людей голодали, он заключил военный контракт.

"В мае, когда сотни тысяч венесуэльцев голодали, Мадуро заплатил России $209 млн за оборонный контракт с целью купить ее постоянную поддержку", - заявил чиновник.

Напомним, как сообщал "Апостроф", в Венесуэле уже несколько месяцев продолжается политический кризис. США и ряд других стран признали президентом республики главу Национальной ассамблеи и лидера протестов Хуана Гуайдо. Николаса Мадуро в качестве законного лидера Венесуэлы признают Россия, Мексика, Куба, Китай и еще несколько государств

Подробнее об этом читайте в материале "Апострофа": Переворот в Венесуэле: продолжение по украинскому сценарию и что потеряет Россия.