RU  UA  EN

понедельник, 17 июня
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.20
Меню
Мир

Голосование за лучший ресторан Киева

Новости

16 июня

23:50
На популярном курорте под Херсоном произошел смертельный инцидент: что известно
23:15
Раскаялся: в полиции показали видео с задержанным наемником Путина с Донбасса
22:49
В США рассказали о скандальном контракте Путина и Мадуро
22:31
Веселье: российские оккупанты в Крыму удивили странным концертом
21:57
Гройсман сделал амбициозное заявление об увеличении минимальной зарплаты украинцев
21:36
Ехала на свадьбу: появились подробности, новые фото и видео с места жуткого массового ДТП в Киеве
20:56
Видят войну с неба: появилось яркое видео работы разведчиков на Донбассе
20:35
Переживает об Украине и Крыме: стали известны новые подробности о состоянии Кольченко
20:15
В России произошло очередное ЧП со стадионом, построенным к чемпионату мира: видео
19:59
Зажало голову кабиной: появились фото жуткой аварии под Днепром
19:38
Тысячи солдат и техники: в Польше начались самые масштабные учения
19:30
Украина стала чемпионом Европы по футболу: опубликовано фото
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В США рассказали о скандальном контракте Путина и Мадуро

воскресенье, 16 июня 2019, 22:49
переглянути новину українською

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Венесуэла заключила оборонный контракт с Россией.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

По его словам, Мадуро очень неэффективно распоряжался ресурсами страны и в то время, когда в Венесуэле тысячи людей голодали, он заключил военный контракт.

"В мае, когда сотни тысяч венесуэльцев голодали, Мадуро заплатил России $209 млн за оборонный контракт с целью купить ее постоянную поддержку", - заявил чиновник.

Напомним, как сообщал "Апостроф", в Венесуэле уже несколько месяцев продолжается политический кризис. США и ряд других стран признали президентом республики главу Национальной ассамблеи и лидера протестов Хуана Гуайдо. Николаса Мадуро в качестве законного лидера Венесуэлы признают Россия, Мексика, Куба, Китай и еще несколько государств

Подробнее об этом читайте в материале "Апострофа": Переворот в Венесуэле: продолжение по украинскому сценарию и что потеряет Россия.

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киев отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Новый ход США: зачем в Киев летит важный специалист по Украине

Начало приключения: зарубежные СМИ о президенте Зеленском

Начхать на Украину: о чем Путин пытается договориться с США

Путин задумал большую сделку с США по Украине: что нужно знать

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: