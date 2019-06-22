Протесты в Грузии: под зданием парламента в Тбилиси активисты снова собрали акцию

Перед зданием парламента в грузинской столице Тбилиси возобновился митинг, участники которого требуют освободить задержанных во время антироссийской акции 20 июня.

Об этом сообщает издание "Грузия Online".

На проспекте Руставели снова собрались активисты, лидеры и депутаты от оппозиционных партий. Как заявил спикер акции Миша Мшвилдадзе, их требования остаются неизменными – задержанные должны быть освобождены, и для этого дается срок до конца дня. Они также требуют отставки главы МВД Грузии Георгия Гахария и наказания тех полицейских, которые жестоко расправились с людьми.

Кроме этого, участники акции хотят, чтобы следующие парламентские выборы должны быть проведены по пропорциональной системе.

Как сообщал "Апостроф", в субботу, 22 июня, в грузинской столице Тбилиси напали и побили российских пропагандистов.