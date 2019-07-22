В России сделали громкое заявление по объединению с Беларусью

В России выступили за единую валюту в РФ и Беларуси в рамках Союзного государства.

Об этом сообщает издание "Коммерсантъ".

"Это должен быть полноценный союз с точки зрения одинаково развивающихся экономик, потому что интегрироваться в обратном случае будет сложно. Это союз, который должен на том или ином этапе иметь единую валюту, потому что очень трудно с разными валютами определять единую финансовую, валютную политику", - сказала спикер Совета федерации Валентина Матвиенко.

Также она подчеркнула, что страны должны одинаково регулировать систему налогообложения в экономической отрасли, однако речь идет о полноценном союзе двух государств, а не о создании единого государства.

Напомним, в конце 2018 года Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании совместной российско-белорусской рабочей группы по интеграции. Однако, по словам министра экономического развития РФ Максима Орешкина, Москва и Минск не планируют введение единой валюты в ближайшее время.

Тем временем в сети пользователи опубликовали смешную фотожабу на тему союза двух стран.

Как сообщал ранее "Апостроф", в России на острове Валаам прошли закрытые переговоры между президентом РФ Владимиром Путиным и белорусским лидером Александром Лукашенко: речь шла о развитии так называемого Союзного государства.