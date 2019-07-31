В Африке посадили 353 миллиона деревьев за полдня: фото и видео фантастического рекорда

В Эфиопии за 12 часов волонтеры высадили более 353 миллионов деревьев.

Об этом сообщает министр инноваций и технологий этой восточноафриканской страны Гетахун Мекурия на своей странице в Twitter.

По данным властей, таким образом в стране установили мировой рекорд. До этого предыдущий успех в высадке зеленых насаждений принадлежал Индии. Там в 2017 году волонтеры за 12 часов посадили 66 миллионов деревьев.

Акция в Эфиопии, - это часть инициированной премьер-министром страны Абием Ахмедом кампании "Зеленое наследие" по восстановлению лесных массивов. Конечная цель кампании - посадить 4 миллиарда деревьев за дождливый сезон, который длится с мая по октябрь.

Отметим, что Эфиопия - самое населенное в мире государство, не имеющее выхода к морю, и вторая после Нигерии по численности населения страна в Африке. В Эфиопии проживают более 100 миллионов человек, 80% которых зависят от сельского хозяйства.

Как сообщал "Апостроф", подобные акции проводятся в разных странах мира. В частности, в Киеве высадили деревья на аллее в рамках акции "Посади дерево мира".