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В Ливии уничтожили украинский самолет с гуманитаркой: первые подробности и кадры с места

вторник, 06 августа 2019, 21:35
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Фото: соцсети

В Ливии, где недавно были уничтожены два украинских самолета, произошло новое ЧП с украинским самолетом ИЛ-76ТД, который перевозил гуманитарный груз Красного Креста.

Об этом сообщила директор компании Елена Малахова, передает LIGA.net.

"В результате атаки была уничтожена хвостовая часть самолета, легко ранены оператор экипажа судна, а также уничтожены паспортные документы штурмана. Экипаж судна в полном составе были эвакуированы в безопасное место", - рассказала она.

По ее словам, борт выполнял рейс из Анкары в Мисурату с гуманитарным грузом в рамках сотрудничества с Международной Организацией Красного Креста. У компании на перевозку грузов есть все подтверждающие это документы.

Первый снаряд, выпущенный беспилотниками, попал в правое крыло, после чего начался пожар. Часть экипажа к тому времени уже покинула борт. Несколько человек в момент удара находились в самолете, но успели эвакуироваться. Сейчас экипаж находится в безопасности. Самолет полностью уничтожен огнем.

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В налете участвовали два дрона, один из которых производил фото- и видеофиксацию. Через 40 минут после инцидента, по ее словам, фото и видео удара появились на сайтах российских СМИ и блогеров.

"Мне кажется, что не без того, что Москва поддерживает незаконное правительство генерала Хафтара, которое пытается захватить власть в Ливии", - сказала Малахова.

Сейчас компания связалась с украинским консульством и пытается вернуть экипаж в Украину. Речь идет о восьми украинцах.

Как сообщал "Апостроф", ранее в США заявили о сбитом беспилотнике Ирана.

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