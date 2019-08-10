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Жителей Амстердама напугал огромный торнадо: опубликованы фото и видео

суббота, 10 августа 2019, 10:31
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9 августа в Остердоке - центральном районе Амстердама наблюдался сильный вихрь, который образовался между Центральным вокзалом и научным музеем NEMO.

Об этом сообщают местные СМИ.

Скорость ветра, вероятно, достигала около 100 километров в час.

По данным спасательных служб, от жителей города поступило несколько сообщений об ущербе, нанесенном тайфуном, в том числе о повреждении лодки, снесенной черепице и поваленных деревьях.

Видео с изображением природного явления поделились многие пользователи социальных сетей.

Как сообщал "Апостроф", в городе Вецлар (Германия) очевидцы сняли на видео торнадо, которое представляло собой огромный черный столб прямо до облаков. Также торнадо было запечатлено на видео в городе Майнхейм.

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