Жителей Амстердама напугал огромный торнадо: опубликованы фото и видео

9 августа в Остердоке - центральном районе Амстердама наблюдался сильный вихрь, который образовался между Центральным вокзалом и научным музеем NEMO.
Об этом сообщают местные СМИ.
Скорость ветра, вероятно, достигала около
Видео с изображением природного явления поделились многие пользователи социальных сетей.
Net aan een ramp ontsnapt #windhoos #Amsterdam pic.twitter.com/RcsBqPzLmQ— Stephan (@Stephan03891712) August 10, 2019
Tornado just touched down in Amsterdam #Amsterdam #tornado pic.twitter.com/eRMKkQYUut— James Whittred (@james_whittred) August 9, 2019
Как сообщал "Апостроф", в городе Вецлар (Германия) очевидцы сняли на видео торнадо, которое представляло собой огромный черный столб прямо до облаков. Также торнадо было запечатлено на видео в городе Майнхейм.