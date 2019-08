Жителей Амстердама напугал огромный торнадо: опубликованы фото и видео

9 августа в Остердоке - центральном районе Амстердама наблюдался сильный вихрь, который образовался между Центральным вокзалом и научным музеем NEMO.

Об этом сообщают местные СМИ.

Скорость ветра, вероятно, достигала около 100 километров в час.

По данным спасательных служб, от жителей города поступило несколько сообщений об ущербе, нанесенном тайфуном, в том числе о повреждении лодки, снесенной черепице и поваленных деревьях.

Видео с изображением природного явления поделились многие пользователи социальных сетей.

Tornado just touched down in Amsterdam #Amsterdam #tornado pic.twitter.com/eRMKkQYUut